Финляндия готовится к последствиям в отношениях с РФ после вступления в НАТО — министр
10:10 09.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Мы не ожидаем военного нападения, но ожидаем какой-то реакции. Мы готовы ко всем ситуациям со времен Второй мировой войны. Мы, конечно, надеемся, что в этом не будет необходимости, потому что вести себя прилично и в интересах России», — заявила она. Туппурайнен отметила, что в Хельсинки слышат постоянные сообщения о том, что Россия будет крайне недовольна вступлением Финляндии и Швеции в НАТО.
Министр подчеркнула, что Финляндия имеет право делать свой собственный выбор, и если решит подать заявку на вступление в НАТО, то «сделает это не против кого-либо». Она добавила, что «Финляндия ни на кого не нападает», и выразила убеждение в том, что НАТО — это оборонный альянс.
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