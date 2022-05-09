Финляндия готовится к последствиям в отношениях с РФ после вступления в НАТО — министр

10:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Финляндия допускает, что ее возможное вступление в НАТО будет иметь последствия для отношений с Россией, но не ожидает нападения с ее стороны. Об этом заявила финский министр по делам Европы и управления собственностью Тютти Туппурайнен в интервью газете «Монд», опубликованном в воскресенье вечером.



«Мы не ожидаем военного нападения, но ожидаем какой-то реакции. Мы готовы ко всем ситуациям со времен Второй мировой войны. Мы, конечно, надеемся, что в этом не будет необходимости, потому что вести себя прилично и в интересах России», — заявила она. Туппурайнен отметила, что в Хельсинки слышат постоянные сообщения о том, что Россия будет крайне недовольна вступлением Финляндии и Швеции в НАТО.



Министр подчеркнула, что Финляндия имеет право делать свой собственный выбор, и если решит подать заявку на вступление в НАТО, то «сделает это не против кого-либо». Она добавила, что «Финляндия ни на кого не нападает», и выразила убеждение в том, что НАТО — это оборонный альянс.



