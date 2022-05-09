Путину представили предложения об индексации МРОТ и пенсий - Минтруд

11:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кабмин представил предложения президенту РФ Владимиру Путину предложения об индексации пенсий, МРОТ и социальных пособий. Об этом заявил глава Минтруда Антон Котяков.



«Мы сегодня направили свои предложения в аппарат правительства, и правительство представило их президенту», — сообщил он журналистам.



По словам Котякова, данные меры позволят снизить показатель бледности в РФ. «Увеличение всех социальных выплат и пособий позволит нам снизить показатель бедности», — отметил он.



Министр сообщил, что в настоящее время есть несколько вариантов параметров индексации. «Есть несколько вариантов, которые предложены. Как только будет принято окончательное решение, вы о них узнаете», — пояснил Котяков.



