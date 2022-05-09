Путину представили предложения об индексации МРОТ и пенсий - Минтруд
11:10 09.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Мы сегодня направили свои предложения в аппарат правительства, и правительство представило их президенту», — сообщил он журналистам.
По словам Котякова, данные меры позволят снизить показатель бледности в РФ. «Увеличение всех социальных выплат и пособий позволит нам снизить показатель бедности», — отметил он.
Министр сообщил, что в настоящее время есть несколько вариантов параметров индексации. «Есть несколько вариантов, которые предложены. Как только будет принято окончательное решение, вы о них узнаете», — пояснил Котяков.
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