Несмотря на санкции, США хотят сохранить стабильность поставок топлива в мире - представитель администрации
11:20 09.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Мы вместе предпринимаем действия, касающиеся главного источника экспорта [президента России Владимира] Путина — нефти, а также, в меньшей степени, газа, поскольку они помогают финансировать его военную машину», — сказал этот американский чиновник.
Он выступил на специальном телефонном брифинге для журналистов, который был проведен в связи с намерением Группы семи коллективно использовать дополнительные ограничительные меры против России. «Речь идет о главном источнике релевантности российской экономики для остального мира», — утверждал представитель исполнительной ветви власти США, имея в виду экспорт энергоресурсов.
По его словам, Запад стремится понизить статус России «как ведущего поставщика энергоресурсов». «Однако мы хотим сделать это, сохраняя глобальные поставки энергоресурсов на устойчивом уровне», — подчеркнул представитель американской администрации.
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