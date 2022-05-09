Несмотря на санкции, США хотят сохранить стабильность поставок топлива в мире - представитель администрации

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты пытаются добиться сохранения стабильных объемов предложения на мировом энергетическом рынке, несмотря на вводимые Западом в отношении России санкции. Об этом заявил в воскресенье представитель администрации США высокого ранга.



«Мы вместе предпринимаем действия, касающиеся главного источника экспорта [президента России Владимира] Путина — нефти, а также, в меньшей степени, газа, поскольку они помогают финансировать его военную машину», — сказал этот американский чиновник.



Он выступил на специальном телефонном брифинге для журналистов, который был проведен в связи с намерением Группы семи коллективно использовать дополнительные ограничительные меры против России. «Речь идет о главном источнике релевантности российской экономики для остального мира», — утверждал представитель исполнительной ветви власти США, имея в виду экспорт энергоресурсов.



По его словам, Запад стремится понизить статус России «как ведущего поставщика энергоресурсов». «Однако мы хотим сделать это, сохраняя глобальные поставки энергоресурсов на устойчивом уровне», — подчеркнул представитель американской администрации.



