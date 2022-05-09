0
0
0
НОВОСТИ

Несмотря на санкции, США хотят сохранить стабильность поставок топлива в мире - представитель администрации

11:20 09.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты пытаются добиться сохранения стабильных объемов предложения на мировом энергетическом рынке, несмотря на вводимые Западом в отношении России санкции. Об этом заявил в воскресенье представитель администрации США высокого ранга.

«Мы вместе предпринимаем действия, касающиеся главного источника экспорта [президента России Владимира] Путина — нефти, а также, в меньшей степени, газа, поскольку они помогают финансировать его военную машину», — сказал этот американский чиновник.

Он выступил на специальном телефонном брифинге для журналистов, который был проведен в связи с намерением Группы семи коллективно использовать дополнительные ограничительные меры против России. «Речь идет о главном источнике релевантности российской экономики для остального мира», — утверждал представитель исполнительной ветви власти США, имея в виду экспорт энергоресурсов.

По его словам, Запад стремится понизить статус России «как ведущего поставщика энергоресурсов». «Однако мы хотим сделать это, сохраняя глобальные поставки энергоресурсов на устойчивом уровне», — подчеркнул представитель американской администрации.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:10 09.05.2022
Путину представили предложения об индексации МРОТ и пенсий - Минтруд
0
83
10:20 09.05.2022
В Вуппертале на митинге в главу МИД ФРГ бросили яйцо - агентство
0
177
10:10 09.05.2022
Финляндия готовится к последствиям в отношениях с РФ после вступления в НАТО — министр
0
176
09:30 09.05.2022
В Краснодарском крае ликвидированы пожары во всех населенных пунктах
0
209
09:20 09.05.2022
Действующий президент Южной Осетии Анатолий Бибилов признал поражение на выборах
0
237
20:20 08.05.2022
Гитлер остается почетным гражданином ряда европейских городов - Медведев
0
1060
20:10 08.05.2022
На антироссийские санкции на нефть Болгария может наложить вето - вице-премьер
0
862
19:50 08.05.2022
Из-за конфликта на Украине европейские банки потеряли более 5 млрд евро - СМИ
0
797
19:40 08.05.2022
Украина и Запад не примут навязанный со стороны РФ мир - Шольц
0
1010
18:45 08.05.2022
Рейтинг президента Чехии среди граждан упал до исторического минимум
0
934

Возврат к списку