В Варшаве вандалы осквернили кладбище советских воинов
12:50 09.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Как передает корр. ТАСС с места событий, вандалы нанесли надписи нецензурного содержания, лозунг Go home («Гоу хоум») на элементы установленных на кладбище мемориалов.
В полдень (13:00 мск) на кладбище должно состояться возложение цветов послом РФ в Польше Сергеем Андреевым и другими российскими дипломатами. На кладбище оперативно приехала группа уборщиков, которые устранили надписи.
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