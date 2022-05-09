В Варшаве вандалы осквернили кладбище советских воинов

12:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Неизвестные осквернили мемориальное кладбище — мавзолей советских воинов на улице Жвирки и Вигуры в Варшаве.



Как передает корр. ТАСС с места событий, вандалы нанесли надписи нецензурного содержания, лозунг Go home («Гоу хоум») на элементы установленных на кладбище мемориалов.



В полдень (13:00 мск) на кладбище должно состояться возложение цветов послом РФ в Польше Сергеем Андреевым и другими российскими дипломатами. На кладбище оперативно приехала группа уборщиков, которые устранили надписи.



