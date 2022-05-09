Советского маршала Ивана Конева лишили почетного гражданина чешской столицы

13:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пражские муниципальные власти лишили в понедельник маршала Советского Союза Ивана Конева статуса почетного гражданина чешской столицы, которого он был удостоен 6 июня 1945 года. Об этом сообщило информационное агентство ЧТК.



С инициативой лишить военачальника почетного гражданства выступил мэр чешской столицы Зденек Гржиб. В качестве причины данного шага, согласно агентству, приводится деятельность маршала после капитуляции Третьего рейха, включая причастность к событиям 1956 года в Венгрии.



Решение столичного магистрата может пересмотреть Городской совет Праги, являющийся высшим органом муниципального самоуправления. Между тем оно вряд ли будет оспорено, так как некоторые его члены уже его поддержали.



