Советского маршала Ивана Конева лишили почетного гражданина чешской столицы
13:40 09.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
С инициативой лишить военачальника почетного гражданства выступил мэр чешской столицы Зденек Гржиб. В качестве причины данного шага, согласно агентству, приводится деятельность маршала после капитуляции Третьего рейха, включая причастность к событиям 1956 года в Венгрии.
Решение столичного магистрата может пересмотреть Городской совет Праги, являющийся высшим органом муниципального самоуправления. Между тем оно вряд ли будет оспорено, так как некоторые его члены уже его поддержали.
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