0
0
103
НОВОСТИ

Советского маршала Ивана Конева лишили почетного гражданина чешской столицы

13:40 09.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пражские муниципальные власти лишили в понедельник маршала Советского Союза Ивана Конева статуса почетного гражданина чешской столицы, которого он был удостоен 6 июня 1945 года. Об этом сообщило информационное агентство ЧТК.

С инициативой лишить военачальника почетного гражданства выступил мэр чешской столицы Зденек Гржиб. В качестве причины данного шага, согласно агентству, приводится деятельность маршала после капитуляции Третьего рейха, включая причастность к событиям 1956 года в Венгрии.

Решение столичного магистрата может пересмотреть Городской совет Праги, являющийся высшим органом муниципального самоуправления. Между тем оно вряд ли будет оспорено, так как некоторые его члены уже его поддержали.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:30 09.05.2022
Лукашенко напомнил Западу, что за спиной Белоруссии ядерная держава - Россия
0
25
14:20 09.05.2022
Нападение на посла РФ в Польше в День Победы кощунство -Слуцкий
0
50
13:45 09.05.2022
МИД Грузии назвал выборы Южной Осетии незаконными
0
107
13:35 09.05.2022
Хакеры взломали российские медиа
0
152
12:50 09.05.2022
В Варшаве вандалы осквернили кладбище советских воинов
0
203
12:40 09.05.2022
Белоруссия остается приверженной союзным отношениям с РФ - Лукашенко
0
191
11:20 09.05.2022
Несмотря на санкции, США хотят сохранить стабильность поставок топлива в мире - представитель администрации
0
279
11:10 09.05.2022
Путину представили предложения об индексации МРОТ и пенсий - Минтруд
0
396
10:20 09.05.2022
В Вуппертале на митинге в главу МИД ФРГ бросили яйцо - агентство
0
460
10:10 09.05.2022
Финляндия готовится к последствиям в отношениях с РФ после вступления в НАТО — министр
0
397

Возврат к списку