МИД Грузии назвал выборы Южной Осетии незаконными

13:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Выборы президента в Южной Осетии являются незаконными и противоречат нормам международного права. Об этом в понедельник говорится в заявлении МИД Грузии.



«Министерство иностранных дел Грузии откликается и осуждает проведение так называемого второго тура президентских выборов <…> в Цхинвальском регионе (Республика Южная Осетия — прим. ТАСС) 8 мая. Подобные незаконные действия противоречат фундаментальным принципам международного права, а также грубо нарушают суверенитет и территориальную целостность Грузии в международно признанных границах», — сказано в заявлении.



МИД Грузии обратится к международному сообществу для действенной реакции на действия, направленные против территориальной целостности республики, подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

