МИД Грузии назвал выборы Южной Осетии незаконными
13:45 09.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Министерство иностранных дел Грузии откликается и осуждает проведение так называемого второго тура президентских выборов <…> в Цхинвальском регионе (Республика Южная Осетия — прим. ТАСС) 8 мая. Подобные незаконные действия противоречат фундаментальным принципам международного права, а также грубо нарушают суверенитет и территориальную целостность Грузии в международно признанных границах», — сказано в заявлении.
МИД Грузии обратится к международному сообществу для действенной реакции на действия, направленные против территориальной целостности республики, подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.
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