Лукашенко напомнил Западу, что за спиной Белоруссии ядерная держава - Россия
14:30 09.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Мы всегда понимали, что наша армия против НАТО (это махина)... Но не надо забывать, что сзади Россия - ядерная держава. И у нас соответствующий договор. И на эту тему мы общаемся очень часто в последнее время с президентом России", - сказал Лукашенко в беседе с журналистами после выступления на церемонии по случаю Дня Победы в понедельник в Минске. Его слова приводит госагентство БелТА.
Говоря о потенциальной военной угрозе со стороны Запада, президент Белоруссии пообещал "обломать рога" агрессорам.
"Пусть попробуют. Мы тут рога обламывали не таким. Поэтому, если они хотят попробовать, пожалуйста. Нас это тоже и меня настораживает. Было 3 тыс. человек, сегодня подтянули в Польшу и Литву (...) 32 тыс. Говорят, уже под 40 тыс. Мы очень внимательно наблюдаем за ситуацией. Я всегда военным говорил: мы ничего не должны прозевать. 1941 года повторить мы не должны. Поэтому мы ответим", - заявил Лукашенко.
Он добавил, что невозможно победить народ, который воюет на своей земле, за свою территорию и за свои семьи.
Ранее, выступая на торжественной церемонии по случаю Дня Победы в понедельник в Минске, Лукашенко заявил, что "сейчас весь западный мир воюет против России в Украине".
"А нас упрекает в том, что мы поддерживаем Россию. Одумайтесь, ни юридически, ни морально белорусы не имеют права не поддерживать Россию. Мы всегда были вместе. Мы всегда были едины. И что бы вы ни делали, какие бы стрелы ни бросали в нашу сторону, у вас не получится нас разорвать на куски и разъединить. (...) Около 50 государств сплотились сегодня на Западе против одной России. Поэтому нас упрекать не надо, потому что мы одни с Россией", - заявил Лукашенко.
"Белорусы - не агрессоры. Но, оставаясь союзником и стратегическим партнером братской России, мы будем ее всячески поддерживать", - предупредил он.
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