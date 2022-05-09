Расследованием обстоятельств нападения на российских дипломатов в Польше займется СК РФ
15:35 09.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил следователям центрального аппарата дать правовую оценку факту нападения на посла Российской Федерации Сергея Андреева и сопровождавших его российских дипломатов в Польше», — говорится в сообщении. Бастрыкин поручил следователям во взаимодействии с Министерством иностранных дел России «установить все обстоятельства противоправного, циничного поступка пронацистских последователей, установить причастных и принять меры к их привлечению к уголовной ответственности».
НОВОСТИ
- 15:45 09.05.2022
- До конца 2023 года будет запущена первая в Турции АЭС «Аккую» - СМИ
- 14:30 09.05.2022
- Лукашенко напомнил Западу, что за спиной Белоруссии ядерная держава - Россия
- 14:20 09.05.2022
- Нападение на посла РФ в Польше в День Победы кощунство -Слуцкий
- 13:45 09.05.2022
- МИД Грузии назвал выборы Южной Осетии незаконными
- 13:40 09.05.2022
- Советского маршала Ивана Конева лишили почетного гражданина чешской столицы
- 13:35 09.05.2022
- Хакеры взломали российские медиа
- 12:50 09.05.2022
- В Варшаве вандалы осквернили кладбище советских воинов
- 12:40 09.05.2022
- Белоруссия остается приверженной союзным отношениям с РФ - Лукашенко
- 11:20 09.05.2022
- Несмотря на санкции, США хотят сохранить стабильность поставок топлива в мире - представитель администрации
- 11:10 09.05.2022
- Путину представили предложения об индексации МРОТ и пенсий - Минтруд
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать