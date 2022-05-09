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Расследованием обстоятельств нападения на российских дипломатов в Польше займется СК РФ

15:35 09.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Следственный комитет РФ займется расследованием обстоятельств нападения на российских дипломатов в Польше. Как сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе СК, соответствующее поручение дал глава ведомства Александр Бастрыкин.

«Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил следователям центрального аппарата дать правовую оценку факту нападения на посла Российской Федерации Сергея Андреева и сопровождавших его российских дипломатов в Польше», — говорится в сообщении. Бастрыкин поручил следователям во взаимодействии с Министерством иностранных дел России «установить все обстоятельства противоправного, циничного поступка пронацистских последователей, установить причастных и принять меры к их привлечению к уголовной ответственности».

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