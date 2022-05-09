Андрей Воробьев: Наша главная задача – сохранить память о Победе

17:19

Фото пресс-службы губернатора

Московской области



9 мая, в день 77-ой годовщины Победы, губернатор Московской области Андрей Воробьев вместе с участниками поисковых отрядов и юнармейцами в Сквере Победы «Освобождение» в Лотошино возложил цветы к Мемориалу павшим воинам.

Здесь увековечены имена 3755 жителей всех сел и деревень округа. Мемориал был открыт в сентябре 2021 года. Авторы вместе с поисковиками собирали фамилии несколько месяцев.

В центре сквера в 2020 году установлено панно «Танк Победы» – это изображение, сложенное из 3 тыс. фотографии лотошинцев – участников Великой Отечественной войны. А также памятные доски с именами более 4,8 тыс. жителей округа, которые вернулись живыми с фронтов ВОВ.

Лотошино – один из важных рубежей в Битве за Москву. 3 месяца район был в оккупации. За это время фашисты убили тысячи жителей, стерли с лица земли больше 120 из 146 населенных пунктов Лотошинского района. За эту землю шли ожесточенные сражения.

Губернатор пообщался с юными поисковиками, которые участвуют в экспедиции в селе Микулино, где в начале мая обнаружены останки 102 мирных жителей, расстрелянных фашистскими оккупантами в 1941 году.

«Каждый год в рамках «Вахты памяти» мы открываем поисковый сезон. Порядка 120 команд работает в разных муниципалитетах. Хочу поблагодарить всех, кто возглавляет эти группы. Движение работает не одно десятилетие. Наша главная задача – сохранить память. И над этим работает большое количество людей в разных уголках Подмосковья», – сказал губернатор.

По архивным данным, в Лотошине от рук нацистов погибло около 700 пациентов и врачей областной психиатрической больницы.

«Это первый опыт для поисковиков Московской области по поиску мирных жителей, замученных немецко-фашистскими войсками. Два года мы работали в архивах и нашли документы, в которых описаны события, происходившие в Лотошино в ноябре-декабре 1941 года. В преддверии 9 мая нам удалось поднять часть останков – 102 человека, – рассказал командир поискового отряда «Патриоты Московии», директор молодежного центра «Юность» Владислав Рязанов. – Во время работ были задействованы сводные поисковые группы – это 4 поисковых отряда из Ногинска, Черноголовки, Одинцова и Краснознаменска. В основном в экспедиции принимали участие подростки, школьники и те ребята, которые не первый год работают».

Экспедиция проводится в рамках всероссийского мемориального проекта «Без срока давности». В регионах страны, попавших в зону временной оккупации немецко-фашистскими войсками, осуществляются архивные и полевые исследования. По их результатам Следственный комитет РФ возбуждает уголовные дела о военных преступлениях нацистов против мирного населения.

«Это не первые мои раскопки, но так получилось, что первые, где мы нашли такое количество людей, которые были когда-то зверски убиты фашистами. Теперь их перезахоронят с почестями, потому что это память. Война закончится тогда, когда будет найден последний убитый солдат. Я очень надеюсь, что мы и дальше будем двигаться в этом направлении», – сказал участник экспедиции 17-летний Владимир Марцелов.





Сегодня в 121 поисковом отряде Московской области состоит более 2,5 тыс. человек. Порядка 1000 из них – школьники и студенты. В течение сезона они организовывают экспедиции на поля сражений, благоустраивают мемориалы, проводят выставки и патриотические акции.

В 2021 году была проведена 151 поисковая экспедиция, найдены 207 пропавших без вести бойцов и установлены имена 19 героев.

Также Андрей Воробьёв поблагодарил ребят, которые приняли участие в акции «Доброе дело» по сбору гуманитарной помощи для жителей ЛДНР и освобожденных территорий Украины в школах региона.

«Не было ни одной из 1200 школ, где бы ни прошла акция «Доброе дело», где бы ребята не внесли свой вклад в помощь людям. Такое единение очень важно», – подчеркнул губернатор.

В этот же день Андрей Воробьёв поздравил ветеранов Великой Отечественной войны Николая Арсеньевича и Анастасию Николаевну Соколовых с Днем Победы. Символично, что в 2022 году супруги отметили 77-ю годовщину с момента, как расписались. Это самый продолжительный брак среди всех, кто сейчас живет в Подмосковье.

«Дорогие Николай Арсеньевич и Анастасия Николаевна, благодарю за приглашение! Мне очень приятно быть сегодня у вас, спасибо за то, что вы есть, за ваш союз, который является примером для всех, – сказал Андрей Воробьёв. – От всего нашего поколения, от Московской области хочу сказать, что мы гордимся нашими героями-ветеранами, теми, кто прошел войну и кто после нее сделал очень много добрых важных дел. С Днем Победы»!

Николаю Арсеньевичу Соколову в апреле исполнилось 100 лет. Он родился в Калининской области, на фронт был признан в 21 год – сначала под Тулу, а год спустя, после окончания 2-го пехотного училища, переброшен под Калугу. Там он попал в воинскую часть морской 116-й отдельной стрелковой бригады, которая участвовала в прорыве обороны противника на Орловско-Курской дуге. За боевые заслуги ветеран удостоен ордена Отечественной войны I степени, медалями Жукова, «За победу над Германией».

«В феврале 1943-го меня ранило в обе ноги, я отлежал в госпитале, а в июне опять ушел на фронт. В августе снова получил ранение – перебило руку. И я был демобилизован, – вспоминает ветеран. – Новому поколению могу дать только одно напутствие – надо жить честно, не обижать никого, делать добро. Иметь честь и совесть».

Анастасии Николаевне Соколовой – 97 лет. Она – ветеран Великой Отечественной войны, труженик тыла, ветеран труда, инвалид II группы. Рассказывает, что, когда выходила замуж, у нее не было свадебного платья и сделать его пришлось из необычного материала.

«Я его сшила из парашюта немецкого диверсанта. Благо он был белого цвета, – сказала ветеран. – Мы с мужем жили в соседних деревнях. Когда война началась, я пошла строить аэродром недалеко от Калинина, потом противотанковые рвы копала».

Соколовы воспитали троих детей, у них также 10 внуков. Большая семья регулярно собирается 9 мая за праздничным столом в Лотошино, где супруги живут с 1980 года.