На выборах президента Филиппин лидирует сын и тезка покойного диктатора Маркоса
17:30 09.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По состоянию на 20:32 по местному времени (15:32 мск) Маркос получил более 17,5 млн голосов. Вице-президент Лени Робредо, которая является его главным конкурентом, получила 8,3 млн голосов, за ней идет сенатор Мэнни Пакьяо с 1,4 млн голосов.
Вместе с тем дочь нынешнего лидера Филиппин Родриго Дутерте, мэр города Давао Сара Дутерте-Карпио лидирует на выборах вице-президента страны с 17,1 млн голосов. За ней следуют сенаторы Кико Пангилиан и Висенте Сотто III с 5,2 млн и 4,7 млн голосов соответственно.
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