Школьники Подмосковья написали трогательные послания военным, выполняющим воинский долг в Донбассе
17:59 09.05.2022
«Нам очень важно в этот день поддержать наших военных добрым словом и поздравлениями. Эти письма – не просто послания, в них трепет детских сердец и частичка души. Такой эмоциональный отклик у наших детей вызвала эта акция, столько искренности в каждом послании – как у малышей, так и взрослых школьников. Спасибо большое ребятам за эти настоящие и большие поступки. Спасибо учителям за поддержку. С Днем Победы!», – сказала министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Екатерина Швелидзе.
Ученица 6А класса Видновской гимназии Виктория пожелала солдатам поскорее вернуться на Родину: «Ты далеко от дома и не знаешь, что может произойти завтра. Но всегда помни, что в разных уголках нашей страны взрослые и дети верят в тебя, в страну, в победу! Сегодня мы передаем слова поддержки. Я уверена, что тебе хватит мужества, храбрости и силы постоять за свой народ. Помни и знай, что скоро все закончится и ты вернешься домой. Верь в своё счастливое будущее, а мы будем верить в тебя».
Учащиеся 15 классов начальной, средней и старшей школы Видновской гимназии писали письма, рисовали открытки, оставляли свои номера телефонов для обратной связи, кто-то даже посвятил защитникам стихотворение.
«Я думаю, что эти письма придадут солдатам сил, они почувствуют, что мы о них не забыли и будут стараться поскорее вернуться домой к своим близким», – поделился ученик 2Б класса Иван.
Рассказала, о чем написала военнослужащим, принимающим участие в спецоперации и десятиклассница Полина: «Мне кажется, что, когда солдат прочитает мое письмо, он прежде всего почувствует, что обычные школьники, гражданские люди верят в своих солдат, в их победу и, конечно же, ждут их возвращения. Мы хотим их как-то замотивировать и поддержать. В своем письме я написала, что горжусь каждым из них – абсолютно всеми».
Учителя гимназии рассказали, что ребята с большим энтузиазмом восприняли идею проведения акции.
«Мы детей в первую очередь учим отзывчивости, чуткости, умению поставить себя на место другого человека. А в преддверии праздника напоминаем им о подвиге наших дедов, прадедов, которые не жалели жизни для того, чтобы мы сейчас жили в мире, – сказала замдиректора по воспитательной работе Татьяна Бородина. – Для нас очень важно, чтобы дети и их родители понимали, насколько важна спецоперация - то, что делают сейчас наши ребята».
Письма доставила группа добровольцев из Подмосковья, которая отправилась поздравить бойцов с Днем Победы на передовую в районе Песков Донецкой народной республики. Военнослужащие, прочитав послания ребят, попросили передать им слова благодарности.
«Спасибо за поддержку, мы очень рады, нам этого не хватает. Детям большой привет! Вернемся с Победой!» – сказал один из военнослужащих.
Многие сейчас сидят на боевой позиции в окопах, но пообещали, как только сойдут с дежурства, тоже прочитают письма подмосковных школьников: «Прочитаем письма попозже, так как нам нужно следить за обстановкой, нельзя отвлекаться. Наши дети нам тоже пишут письма, эти также обязательно сохраним. Всем ребятам из Подмосковья большой привет, с праздником, поздравляем их родителей, дедов и прадедов с Днём Победы».
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