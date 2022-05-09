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Вслед за министром сельского хозяйства объявила об отставке министр экономики Австрии

18:40 09.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр цифровизации и экономики Австрии Маргарете Шрамбёк заявила в понедельник, что уходит в отставку. Шрамбёк стала вторым министром австрийского правительства, подавшим в отставку в течение дня.

«Спустя почти пяти лет в австрийской политике я складываю с себя полномочия министра экономики и цифровизации», — сказала Шрамбёк в размещенной у себя в социальных сетях видеозаписи, не уточнив причин ухода.

Шрамбёк пришла в правительство Австрии при бывшем канцлере республики Себастьяне Курце, который ушел из политики в конце 2021 года.

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