Вслед за министром сельского хозяйства объявила об отставке министр экономики Австрии
18:40 09.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Спустя почти пяти лет в австрийской политике я складываю с себя полномочия министра экономики и цифровизации», — сказала Шрамбёк в размещенной у себя в социальных сетях видеозаписи, не уточнив причин ухода.
Шрамбёк пришла в правительство Австрии при бывшем канцлере республики Себастьяне Курце, который ушел из политики в конце 2021 года.
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