Польские дипломаты подвергаются опасности в РФ - правительство Польши

18:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Польши считает, что польские дипломатические работники в России подвергаются риску. Об этом заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер.



«Наши дипломаты, работающие в такой стране, как Россия, к сожалению, подвергаются риску, — сказал он. — Мы благодарны им за то, что они реализуют свою миссию».



«Вне зависимости от сегодняшнего инцидента, Россия в настоящее время является государством, которое проводит военную политику. Естественно, быть дипломатом в такой стране всегда риск», — отметил Мюллер, отвечая на вопрос о том, как произошедшее в понедельник нападение на посла РФ в Варшаве Сергея Андреева может сказаться на польских дипломатах.

