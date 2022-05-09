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НОВОСТИ

Польские дипломаты подвергаются опасности в РФ - правительство Польши

18:45 09.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Польши считает, что польские дипломатические работники в России подвергаются риску. Об этом заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер.

«Наши дипломаты, работающие в такой стране, как Россия, к сожалению, подвергаются риску, — сказал он. — Мы благодарны им за то, что они реализуют свою миссию».

«Вне зависимости от сегодняшнего инцидента, Россия в настоящее время является государством, которое проводит военную политику. Естественно, быть дипломатом в такой стране всегда риск», — отметил Мюллер, отвечая на вопрос о том, как произошедшее в понедельник нападение на посла РФ в Варшаве Сергея Андреева может сказаться на польских дипломатах.

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