Британское правительство хочет поднять пошлины на платину и палладий из РФ

19:20 Источник: Интерфакс

Власти Великобритании приняли решении ввести повышенные пошлины на платину и палладий из России, сообщает британское правительство.



"Новые пошлины на импорт коснутся товаров стоимостью в 1,4 млрд фунтов стерлингов. Речь идет, в частности, о палладии и платине", - отмечает оно в пресс-релизе.



В Лондоне предполагают, что такие меры снизят возможности РФ по финансированию вооруженных сил.



Кроме того, правительство Великобритании сообщает и о планах запретить экспорт ряда товаров в Россию.



