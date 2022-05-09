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НОВОСТИ

Британское правительство хочет поднять пошлины на платину и палладий из РФ

19:20 09.05.2022 Источник: Интерфакс

Власти Великобритании приняли решении ввести повышенные пошлины на платину и палладий из России, сообщает британское правительство.

"Новые пошлины на импорт коснутся товаров стоимостью в 1,4 млрд фунтов стерлингов. Речь идет, в частности, о палладии и платине", - отмечает оно в пресс-релизе.

В Лондоне предполагают, что такие меры снизят возможности РФ по финансированию вооруженных сил.

Кроме того, правительство Великобритании сообщает и о планах запретить экспорт ряда товаров в Россию.

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