Британское правительство хочет поднять пошлины на платину и палладий из РФ
19:20 09.05.2022 Источник: Интерфакс
"Новые пошлины на импорт коснутся товаров стоимостью в 1,4 млрд фунтов стерлингов. Речь идет, в частности, о палладии и платине", - отмечает оно в пресс-релизе.
В Лондоне предполагают, что такие меры снизят возможности РФ по финансированию вооруженных сил.
Кроме того, правительство Великобритании сообщает и о планах запретить экспорт ряда товаров в Россию.
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