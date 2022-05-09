Вице-премьер РФ предлагает ужесточить ответственность за поджоги
19:30 09.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Практически 100% случаев природных пожаров весной — по вине человека. Это сельхозпалы, поджоги, нарушение противопожарных правил и неосторожное обращение с огнем. Должна быть введена отрезвляющая ответственность, а не штраф в 2 тысячи рублей. Безалаберное отношение к противопожарным нормам и преступные отжоги сухой травы могут привести к гибели людей и огромному урону и инфраструктуре, и лесному фонду. Эту ситуацию нужно переломить и ввести жесткую ответственность», — приводятся в сообщении ее слова по итогам совещания о лесных пожарах в понедельник.
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