Вице-премьер РФ предлагает ужесточить ответственность за поджоги

19:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко предлагает ужесточить ответственность за поджоги сухой травы в России. Ответственность должна быть «отрезвляющей», заявила она.



«Практически 100% случаев природных пожаров весной — по вине человека. Это сельхозпалы, поджоги, нарушение противопожарных правил и неосторожное обращение с огнем. Должна быть введена отрезвляющая ответственность, а не штраф в 2 тысячи рублей. Безалаберное отношение к противопожарным нормам и преступные отжоги сухой травы могут привести к гибели людей и огромному урону и инфраструктуре, и лесному фонду. Эту ситуацию нужно переломить и ввести жесткую ответственность», — приводятся в сообщении ее слова по итогам совещания о лесных пожарах в понедельник.





