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На российскую нефть нашлись новые покупатели, сообщил Новак

20:20 09.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

РФ начала продавать нефть ряду новых покупателей, объем поставок российской нефти вырос по нескольким направлениям, в том числе в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Об этом в понедельник сообщил журналистам вице-премьер России Александр Новак.

«Безусловно, они (российские нефтяные компании — прим. ТАСС) в новой ситуации ищут новые направления, новые логистические цепочки выстраивают. Мы видим, безусловно, что есть новые покупатели, в том числе и увеличение объемов [экспорта нефти] поставщикам по другим направлениям, в том числе в Азиатско-Тихоокеанский регион», — сказал он.

Новак добавил, что Россия также рассматривает ряд новых инфраструктурных проектов для диверсификации поставок нефти. По его словам, расширение трубопровода в Китай ВСТО («Восточная Сибирь — Тихий океан») — один из вариантов, как и строительство новых портовых мощностей. В настоящий момент для обсуждения этих вопросов создана рабочая группа.

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