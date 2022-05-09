На российскую нефть нашлись новые покупатели, сообщил Новак
20:20 09.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Безусловно, они (российские нефтяные компании — прим. ТАСС) в новой ситуации ищут новые направления, новые логистические цепочки выстраивают. Мы видим, безусловно, что есть новые покупатели, в том числе и увеличение объемов [экспорта нефти] поставщикам по другим направлениям, в том числе в Азиатско-Тихоокеанский регион», — сказал он.
Новак добавил, что Россия также рассматривает ряд новых инфраструктурных проектов для диверсификации поставок нефти. По его словам, расширение трубопровода в Китай ВСТО («Восточная Сибирь — Тихий океан») — один из вариантов, как и строительство новых портовых мощностей. В настоящий момент для обсуждения этих вопросов создана рабочая группа.
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