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Для детей военных, участвующих в спецоперации, в вузах РФ появится квота - указ

20:30 09.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин распорядился выделить в вузах РФ квоту для обучения детей военных, принимающих участие в специальной военной операции.

«Правительству РФ обеспечить установление образовательными организациями высшего образования для детей военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных органов, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, сотрудников органов внутренних дел РФ, принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины, в том числе погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы (службы), специальной квоты приема на обучение по образовательным программам высшего образования (программам бакалавриата и программам специалитета)», — говорится в указе главы государства, опубликованном в понедельник на официальном портале правовой информации.

В указе отмечается, что квота составит «10 процентов общего объема контрольных цифр приема за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по каждой специальности или направлению подготовки».

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