В Московской области масштабно прошла акция «Бессмертный полк»

12:22

Фото пресс-службы губернатора Московской области

9 мая в Московской области шествию Бессмертного полка предшествовали торжественные возложения цветов к памятникам воинам-освободителям и Вечному огню, автопробеги и другие памятные мероприятия. В День Победы Ногинск получил почетное звание – «Населенный пункт воинской доблести».

В этом году акцию провели в единое время по всему Подмосковью. Во всех округах прошло шествие Бессмертного полка. По первым подсчетам с портретами семейных героев на улицы городов и поселков одновременно вышли более 514 тыс. жителей региона.







В Люберцах вновь пронесли сотканное из лоскутков красной материи Знамя Бессмертного полка с именами 5700 Победителей. В последний раз Знамя выносили на традиционном шествии в 2019 году, за два года оно выросло в длину на 52 метра и теперь это 127-метровое полотнище. Огромные полотна со Знаменем Победы пронесли в Наро-Фоминске и Можайске, а в Красногорске и российский триколор.

«Московская область внесла огромный вклад в Победу – именно на подмосковных рубежах враг был остановлен практически у стен столицы, из подмосковных цехов, конструкторских бюро, фабрик уходили на фронт миллионы тонн продукции для нужд фронта. После двухлетнего перерыва строй Бессмертного полка прошел по улицам городов и поселений области в традиционном формате. В Дмитровском округе, в дорогой мне Яхроме, откуда ушел на фронт мой прадед Анатолий, шествие с портретами героев прошло до Перемиловской высоты», – прокомментировал руководитель регионального отделения Бессмертного полка России в Московской области Валерий Анисимов.

«Шествие Бессмертного полка впервые за 2 года прошло в очном режиме. Мы очень этого ждали. Особенно трепетно отмечают 9 мая в нашем Подмосковье. Совсем недавно, 20 апреля, мы вспоминали очень важное для нас событие — 80-летие окончания Битвы под Москвой. Именно на нашей земле вражеские войска потерпели первое крупное поражение. Мы помним, гордимся и стараемся сохранить историю и передать эти чувства нашему молодому поколению», – сказала министр Правительства Московской области по социальным коммуникациям Екатерина Швелидзе.



В 10.00 по местному времени в России стартовал Бессмертный полк онлайн. Более 1,2 миллиона анкет поступили из разных уголков России и мира в единую базу онлайн шествия.



«Многие по ряду причин не могли принять шествии в традиционном формате, но смогли пройти со своими семейными героями по виртуальной брусчатке на Красной Площади в формате онлайн. Это стало возможным благодаря и нашим подмосковным модераторам, которые сутками помогали отсматривать направленные заявки. Огромное спасибо нашим краеведам, педагогам, активу Бессмертного полка России, Волонтерам Подмосковья и юнармейцам. Высокий уровень организации шествия стал возможен благодаря объединению усилий многих общественных организаций и высочайшей поддержки органов власти Московской области», – пояснил Валерий Анисимов.