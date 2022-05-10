В Московской области масштабно прошла акция «Бессмертный полк»
12:22 10.05.2022
|Фото пресс-службы губернатора Московской области
9 мая в Московской области шествию Бессмертного полка предшествовали торжественные возложения цветов к памятникам воинам-освободителям и Вечному огню, автопробеги и другие памятные мероприятия. В День Победы Ногинск получил почетное звание – «Населенный пункт воинской доблести».
В этом году акцию провели в единое время по всему Подмосковью. Во всех округах прошло шествие Бессмертного полка. По первым подсчетам с портретами семейных героев на улицы городов и поселков одновременно вышли более 514 тыс. жителей региона.
В Люберцах вновь пронесли сотканное из лоскутков красной материи Знамя Бессмертного полка с именами 5700 Победителей. В последний раз Знамя выносили на традиционном шествии в 2019 году, за два года оно выросло в длину на 52 метра и теперь это 127-метровое полотнище. Огромные полотна со Знаменем Победы пронесли в Наро-Фоминске и Можайске, а в Красногорске и российский триколор.
«Московская область внесла огромный вклад в Победу – именно на подмосковных рубежах враг был остановлен практически у стен столицы, из подмосковных цехов, конструкторских бюро, фабрик уходили на фронт миллионы тонн продукции для нужд фронта. После двухлетнего перерыва строй Бессмертного полка прошел по улицам городов и поселений области в традиционном формате. В Дмитровском округе, в дорогой мне Яхроме, откуда ушел на фронт мой прадед Анатолий, шествие с портретами героев прошло до Перемиловской высоты», – прокомментировал руководитель регионального отделения Бессмертного полка России в Московской области Валерий Анисимов.
«Шествие Бессмертного полка впервые за 2 года прошло в очном режиме. Мы очень этого ждали. Особенно трепетно отмечают 9 мая в нашем Подмосковье. Совсем недавно, 20 апреля, мы вспоминали очень важное для нас событие — 80-летие окончания Битвы под Москвой. Именно на нашей земле вражеские войска потерпели первое крупное поражение. Мы помним, гордимся и стараемся сохранить историю и передать эти чувства нашему молодому поколению», – сказала министр Правительства Московской области по социальным коммуникациям Екатерина Швелидзе.
В 10.00 по местному времени в России стартовал Бессмертный полк онлайн. Более 1,2 миллиона анкет поступили из разных уголков России и мира в единую базу онлайн шествия.
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