Белоруссия использует опыт России по производству ракет - Лукашенко

13:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что Россия поможет республике в сфере ракетного производства, включая изготовление образцов ракетного комплекса «Искандер».

«Президент [РФ Владимир Путин] поставил задачу [главе Роскосмоса] Дмитрию Рогозину немедленно оказать поддержку, чтобы мы не создавали велосипед, чтобы мы могли задействовать опыт разработчиков, ракетчиков Российской Федерации, которые делали „Искандер“, — сказал Лукашенко на совещании по вопросу государственного оборонного заказа страны на 2022 год, сообщает его пресс-служба во вторник.