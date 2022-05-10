Белоруссия использует опыт России по производству ракет - Лукашенко
13:45 10.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Президент [РФ Владимир Путин] поставил задачу [главе Роскосмоса] Дмитрию Рогозину немедленно оказать поддержку, чтобы мы не создавали велосипед, чтобы мы могли задействовать опыт разработчиков, ракетчиков Российской Федерации, которые делали „Искандер“, — сказал Лукашенко на совещании по вопросу государственного оборонного заказа страны на 2022 год, сообщает его пресс-служба во вторник.
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