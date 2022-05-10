Из пакета санкций выпал запрет на транспортировку российской нефти - СМИ

16:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Запрет на транспортировку российской нефти больше не входит в шестой пакет санкций Европейского союза (ЕС) в отношении РФ. Об этом во вторник сообщило агентство ДПА со ссылкой на дипломатические источники в ЕС.

По его информации, для принятия решения о включении данного положения в санкционный пакет необходима дальнейшая координация на международном уровне, в том числе согласование в рамках Группы семи (G7). При этом указывается, что Греция, Кипр и Мальта, среди прочих, выступают против этой меры, поскольку опасаются, что это может в одностороннем порядке поставить в невыгодное положение их судоходные компании.