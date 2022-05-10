Из пакета санкций выпал запрет на транспортировку российской нефти - СМИ
16:05 10.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По его информации, для принятия решения о включении данного положения в санкционный пакет необходима дальнейшая координация на международном уровне, в том числе согласование в рамках Группы семи (G7). При этом указывается, что Греция, Кипр и Мальта, среди прочих, выступают против этой меры, поскольку опасаются, что это может в одностороннем порядке поставить в невыгодное положение их судоходные компании.
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