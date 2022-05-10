Бербок заявила, что ФРГ избавится от энергозависимости от РФ "причем навсегда"

16:37 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Германия в будущем полностью и навсегда откажется от энергоносителей из России. С таким утверждением выступила во вторник во время визита в Киев глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

«<…> Мы последовательно снизим нашу зависимость от российских энергоносителей до нуля, причем навсегда», — сказала она.