Главы сразу нескольких регионов России решили подать в отставку

16:50 Источник: Интерфакс

Несколько российских губернаторов во вторник заявили об отставке или отказе от участия в переизбрании на эти должности.

Губернатор Кировской области Игорь Васильев сообщил в своем телеграм-канале, что покидает свой пост "в связи с приближением окончания срока полномочий в должности губернатора...".

Практически в то же время стало известно, что в отставку подал губернатор Томской области Сергей Жвачкин. Позднее губернатор Саратовской области Валерий Радаев заявил, что досрочно покидает свой пост. Глава Марий Эл Александр Евстифеев также заявил, что попросил президента РФ об отставке. Помимо этого, губернатор Рязанской области Николай Любимов сообщил в социальной сети, что не будет выдвигаться на пост главы региона на следующий срок.