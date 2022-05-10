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Разведка США не видит перспектив успешных переговоров РФ и Украины в ближайшее время

17:25 10.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Успешные переговоры по ситуации на Украине в краткосрочной перспективе являются маловероятными, возможна эскалация. Такую версию изложила во вторник директор Национальной разведки США Эврил Хейнс.

«Кроме того, учитывая, что и Россия, и Украина считают, что могут продолжить добиваться военных успехов, мы не видим возможности для жизнеспособного продвижения вперед путем переговоров, по крайней мере, в краткосрочной перспективе», — сказала она, выступая на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США.

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