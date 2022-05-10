Разведка США не видит перспектив успешных переговоров РФ и Украины в ближайшее время
17:25 10.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Кроме того, учитывая, что и Россия, и Украина считают, что могут продолжить добиваться военных успехов, мы не видим возможности для жизнеспособного продвижения вперед путем переговоров, по крайней мере, в краткосрочной перспективе», — сказала она, выступая на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США.
НОВОСТИ
- 16:50 10.05.2022
- Главы сразу нескольких регионов России решили подать в отставку
- 16:37 10.05.2022
- Бербок заявила, что ФРГ избавится от энергозависимости от РФ "причем навсегда"
- 16:05 10.05.2022
- Из пакета санкций выпал запрет на транспортировку российской нефти - СМИ
- 15:15 10.05.2022
- Польша стремится играть первую роль в деле по ограничению дипконтактов с РФ - Моравецкий
- 13:45 10.05.2022
- Белоруссия использует опыт России по производству ракет - Лукашенко
- 12:22 10.05.2022
- В Московской области масштабно прошла акция «Бессмертный полк»
- 12:20 10.05.2022
- В Киев приехала глава МИД Германии - СМИ
- 11:00 10.05.2022
- МИД Франции: Можно было бы сказать, что Украину примут в ЕС следующим летом, но это было бы обманом
- 10:34 10.05.2022
- В Шанхае полностью остановлено метро из-за новой вспышки COVID-19
- 10:00 10.05.2022
- За сутки из Донбасса в Ростовскую область РФ перешли 6,5 тыс человек
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать