Бог не отвергает геев, считает папа Франциск

18:10 Источник: НГ Религии

Папа Франциск в ответе священнику Джеймсу Мартину, который занимается пастырским попечением о католиках нетрадиционной ориентации, ответил, что «люди из ЛГБТ-сообщества должны знать о Боге», потому что «Бог – Отец, и Он не отвергает никого из Своих детей». «Таков Божий «стиль» – он заключается в близости, милосердии и мягкости», цитирует понтифика информационное агентство Ватикана.







Джеймс Мартин попросил папу дать совет тем, кто испытал отвержение со стороны церкви. «Я хотел бы, чтобы они воспринимали это не как отвержение церковью, но как отвержение людьми церкви», ответил Франциск. Церковь, которая «отбирает чистокровных», – это секта, считает папа Бергольо.



