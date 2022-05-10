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НОВОСТИ

Скончался первый президент Украины Леонид Кравчук

20:34 10.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первый президент Украины Леонид Кравчук умер во вторник после продолжительной болезни. Об этом агентству Украинские Новости сообщил источник в кругу семьи политика. 10 января Кравчуку исполнилось 88 лет.

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