Скончался первый президент Украины Леонид Кравчук
20:34 10.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
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