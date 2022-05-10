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НОВОСТИ

Генсек НАТО заразился COVID-19

21:25 10.05.2022

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заразился коронавирусом. Об этом представитель альянса Оана Лунгеску сообщила во вторник на своей странице в «Твиттере».

«Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг получил положительный результат теста на COVID-19», — говорится в сообщении.

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