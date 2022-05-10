Генсек НАТО заразился COVID-19
21:25 10.05.2022
«Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг получил положительный результат теста на COVID-19», — говорится в сообщении.
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