Путин назначил врио глав пяти российских регионов
09:00 11.05.2022 Источник: Известия
Президент России Владимир Путин подписал документы о назначении временно исполняющих обязанности глав Республики Марий Эл, Кировской, Рязанской, Саратовской и Томской областей. Соответствующие объявления появились на официальном сайте Кремля во вторник, 10 мая.
Администрацию Республики Марий Эл временно возглавил председатель правительства Калмыкии Юрий Зайцев; врио губернатора в Кировской области стал референт кремлевского управления по обеспечению деятельности Госсовета Александр Соколов; в Рязанской области был назначен глава Росстата Павел Малков; в Саратовской области — председатель правительства области, вице-губернатор Роман Бусаргин; в Томской области — замначальника кремлевского управления по внутренней политике Владимир Мазур.
Ранее во вторник пять управляющих регионами заявили о желании сложить полномочия. В их числе: глава Кировской области Игорь Васильев, губернатор Томской области Сергей Жвачкин, глава Саратовской области Валерий Радаев, губернатор Марий Эл Александр Евстифеев и глава Рязанской области Николай Любимов. Известия
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