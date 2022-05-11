Путин назначил врио глав пяти российских регионов

09:00 Источник: Известия

Президент России Владимир Путин подписал документы о назначении временно исполняющих обязанности глав Республики Марий Эл, Кировской, Рязанской, Саратовской и Томской областей. Соответствующие объявления появились на официальном сайте Кремля во вторник, 10 мая.

Администрацию Республики Марий Эл временно возглавил председатель правительства Калмыкии Юрий Зайцев; врио губернатора в Кировской области стал референт кремлевского управления по обеспечению деятельности Госсовета Александр Соколов; в Рязанской области был назначен глава Росстата Павел Малков; в Саратовской области — председатель правительства области, вице-губернатор Роман Бусаргин; в Томской области — замначальника кремлевского управления по внутренней политике Владимир Мазур.

Ранее во вторник пять управляющих регионами заявили о желании сложить полномочия. В их числе: глава Кировской области Игорь Васильев, губернатор Томской области Сергей Жвачкин, глава Саратовской области Валерий Радаев, губернатор Марий Эл Александр Евстифеев и глава Рязанской области Николай Любимов. Известия