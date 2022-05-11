Евросоюз не может стать посредником в переговорах между РФ и Украиной - Боррель
10:05 11.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Европейский союз не может стать посредником в переговорах между Россией и Украиной. Такое мнение выразил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в опубликованном во вторник вечером интервью германской газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.
"Не мы. Русские этого не примут, как и мы не примем Россию в качестве посредника", - отметил Боррель, отвечая на вопрос, может ли Евросоюз сыграть роль посредника в российско-украинских переговорах. При этом он добавил, что "Китай также не подходит, поскольку он склоняется в сторону России". "Турция проводит очень хорошую работу там. У нее хорошие отношения с обеими сторонами", - подчеркнул глава европейской дипломатии.
"Лучше всего, конечно, была бы Организация Объединенных Наций", - констатировал Боррель, уточнив, что только Украина, Россия и посредник должны определять исход переговоров. При этом сам политик не стал комментировать возможные результаты. "Я не знаю. Это будет зависеть от того, насколько сильна каждая из сторон", - подытожил глава внешнеполитической службы ЕС.
В то же время Боррель утверждал, что "садиться за стол переговоров нужно с позиции силы, и задача сейчас - поставить на эту позицию украинцев". "Мы также обсудим этот вопрос в четверг в рамках встречи министров иностранных дел Группы семи (G7) под председательством Германии.
Кроме того, Боррель заверил, что Евросоюз продолжит поставлять оружие Украине, а также будет добиваться ослабления российской экономики и международной изоляции РФ.
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