Транзит газа РФ через Украину может упасть на четверть
10:20 11.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Транзит российского газа через территорию Украины сегодня может упасть на четверть из-за прекращения транспортировки через станцию «Сохрановка» со стороны «Оператора ГТС Украины» (ОГТСУ), следует из данных на сайте ОГТСУ.
Номинации на транзит газа из России на 11 мая через газораспределительную станцию «Сохрановка» отсутствуют, а через станцию «Суджа» составляют около 72 млн куб. м. По сравнению с суммарными подтвержденными заявками европейских потребителей в 95,8 млн кубометров накануне, падение транзита может составить почти 25%.
В максимуме заявки со стороны Европы достигали 109,6 млн куб. м в начале марта.
Накануне «Оператор ГТС Украины» заявил, что с 11 мая прекращает транзит газа в Европу через станцию «Сохрановка» из-за наступления форс-мажорных обстоятельств — компания якобы не может осуществлять контроль за пограничной компрессорной станцией «Новопсков» в Луганской области. В связи с этим номинации для транспортировки будут отклоняться, прием газа осуществляться не будет.
Госкомпания Украины по добыче, транспортировке и переработке нефти и природного газа НАК «Нафтогаз Украины» также уведомила «Газпром» о том, что в случае продолжения подачи газа с российской стороны на «Сохрановку» соответственно будут уменьшены объемы на точках выхода из ГТС Украины.
Однако в российском газовом холдинге не увидели оснований для прекращения прокачки в прежнем режиме и сообщили, что не получали каких-либо подтверждений обстоятельств данного форс-мажора. На предложение ОГТСУ перенести все объемы транзита на другую точку входа российского транзитного газа — крупнейшую газораспределительную станцию «Суджа» в Курской области — в «Газпроме» заметили, что это технологически невозможно сделать исходя из российской потоковой схемы.
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