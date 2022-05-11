Андрей Воробьев проверил ход капремонта в Лотошинской школе №1 в Подмосковье, начатый по президентской программе
10:42 11.05.2022
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Фото пресс-службы губернатора Московской области
Вновь открыть свои двери СОШ №1 должна 1 сентября. Это самая большая школа в Лотошино, здесь будут обучаться около 750 детей. И все - в первую смену. В рейтинге министерства образования области она входит в Топ-100 школ, поднявшись с 2020 года более чем на 300 мест.
«Очень приятно, что школа сделала прорыв и занимает высокое место в рейтинге. Это значит, что образование соответствует стандартам, ребята могут реализовать себя. Хочу сказать слова благодарности коллективу, и нужно продолжать дальше искать сильных учителей, раскрывающих таланты детей, - сказал губернатор Андрей Воробьёв , проверяя ход ремонта. - Это одна из первых школ, где будет проведен капитальный ремонт по программе Президента. Она масштабная, и я думаю, что со временем все более 300 школ в Подмосковье, которые нуждаются в капремонте, обретут второе дыхание. Задача строителей - сделать все в достаточно короткий период».
На время капитального ремонта дети переведены на обучение в 3 других образовательных учреждения городского округа - в Лотошинскую СОШ №2, Ушаковскую школу и СОШ №1 в п. Кировский.
«Нашей школе требовался капитальный ремонт - у нее был ужасный фасад, крыша выполнена не по строительным нормам, внутренняя часть нуждалась в обновлении. У нас также очень старые коммуникации, водопровод, канализация, - сказала директор школы Александра Матюкина. - Мы очень ждем обновленный дизайн школы. Немного изменится планировка, некоторые кабинеты станут больше, а некоторые мы перенесем на отдельный этаж, как например, иностранного языка, чтобы лингвисты могли собираться вместе и проводить более качественные уроки. Планируется и закупка мебели».
Школа №1 образована в 1933 году, в 1977-м она переехала в другое здание, которое с тех пор капитально не ремонтировалось. Сейчас разбираются инженерные системы, наружная облицовка и утепления фасадов. Уже завершен демонтаж деревянных полов в классах и коридорах, а также - сантехники. Начаты работы по сносу ненесущих конструкций в холлах и гардеробных.
В ремонте преимущественно используются отечественные компоненты. Окна, вентиляционное оборудование, потолочные и фасадные системы, лакокрасочные материалы, которые раньше привозились из-за рубежа, активно замещают российские производители. Также это относится и к системам водоснабжения и пожаротушения.
В Подмосковье ежегодно ремонтируют по областной программе не менее 30 школ, а также детских садов. 1 июня начнется строительство еще 20 среднеобразовательных учебных заведений, в частности, в Одинцове, Балашихе, Истре, Красногорске, Долгопрудном, Ступине. В августе прошлого года также заложили 25 школ – их должны открыть к сентябрю 2023-го.
Сейчас в школах Московской области учатся около 1 млн детей. Ежегодно их количество возрастает на 30-40 тысяч.
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