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Палата представителей Конгресса США одобрила выделение Украине помощи на $40 млрд

11:00 11.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Палата представителей Конгресса США одобрила во вторник законопроект о выделении дополнительной помощи Украине в объеме около $40 млрд. Трансляция заседания велась на сайте нижней палаты американского законодательного органа.

В поддержку инициативы проголосовали 368 конгрессменов, 57 выступили против. Теперь законопроект поступит на рассмотрение Сената Конгресса. Лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер (от штата Нью-Йорк) ранее обещал организовать голосование по инициативе как можно скорее. В случае одобрения в верхней палате она будет направлена на подпись президенту США Джо Байдену.

Документ предполагает выделение средств на военную, экономическую и гуманитарную помощь Киеву.

Запрос Конгрессу на это дополнительное финансирование ранее направил президент США Джо Байден. Он призывал законодателей незамедлительно одобрить его, чтобы он мог подписать соответствующий законопроект уже в ближайшие дни. Хозяин Белого дома предупреждал, что в противном случае США в самом скором времени будут вынуждены приостановить помощь Киеву, поскольку предыдущие ресурсы, выделенные Конгрессом, практически исчерпаны.

Байден изначально запрашивал на помощь Киеву дополнительно 33 млрд долларов. Позднее американские СМИ сообщили, что эта сумма была увеличена в Конгрессе почти до 40 млрд долларов. В частности, было предложено выделить еще больше средств на предоставление военной техники, а также продовольственной помощи.

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