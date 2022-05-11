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Захарова назвала экстремистской резолюцию Литвы о якобы террористической деятельности РФ

11:05 11.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в среду назвала резолюцию сейма Литвы о якобы террористической деятельности России экстремистской.

«Я просто напомню, возможно, забыли об этом в странах, которые принимают подобные — я не могу сказать документы — декларации, заявления, делают такие по большому счету экстремистские шаги, потому что по-другому их не назвать. Все эти страны входят в НАТО. На протяжении последних десятилетий мы неоднократно видели противозаконные агрессивные действия НАТО без наличия на то каких-либо правовых оснований или реалий на земле. Наоборот, действия альянса или его членов приводили к появлению новых конфликтов. Напомните мне, пожалуйста, когда упомянутая вами страна хотя бы раз высказала озабоченность относительно подобных акций того альянса, в который она входит», — сказала она в эфире радиостанции Sputnik.

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