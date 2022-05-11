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НОВОСТИ

В 5 км от населенных пунктов в РФ бушуют уже почти 50 лесных пожаров — источник

12:20 11.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число лесных пожаров, действующих в пятикилометровой зоне от населенных пунктов в РФ, выросло до 49. Об этом ТАСС сообщил в среду источник в экстренных службах.

«В 5 км от населенных пунктов действует 49 очагов природных пожаров на общей площади 3,4 тыс. га. Из них локализованы 17 очагов на площади 1,4 тыс. га», — сказал собеседник агентства. Угрозы населенным пунктам нет.

Накануне врио главы МЧС РФ Александр Чуприян сообщал, что в пятикилометровой зоне от населенных пунктов действуют 35 лесных пожаров. По данным на утро среды, общее количество лесных пожаров составляет 158 очагов на площади свыше 17 тыс. га.

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