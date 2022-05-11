ВСУ почти 20 раз за сутки обстреляли ДНР, погибли 2 человека
12:32 11.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки 19 раз обстреляли Донецкую Народную Республику (ДНР), выпустив более 130 боеприпасов, в результате погибли двое мирных жителей. Об этом в среду сообщили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
«За истекшие сутки представительство сообщало о 19 фактах ведения огня со стороны вооруженных формирований Украины», — говорится в сообщении телеграм-канала представительства ДНР. Общее число примененных украинскими силовиками боеприпасов — 136. «За прошедшие сутки поступили сведения о гибели двух мирных жителей — женщины 1937 года рождения и мужчины 1955 года рождения. В Кировском и Киевском районах Донецка ранения получили девять мирных жителей, в том числе девочка 2013 года рождения. Также за медицинской помощью обратился мирный житель 1973 года рождения, пострадавший при обстреле Ясиноватой 8 мая 2022 года», — сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.
Украинские силовики в течение суток обстреляли районы девяти населенных пунктов ДНР, среди которых города Донецк (Петровский, Киевский и Кировский районы), Горловка (пос. Курганка, микрорайон Солнечный, контрольный пункт въезда и выезда «Горловка»), Ясиноватая, поселки Зайцево, Железная Балка, Красный Партизан, Пантелеймоновка, Старомихайловка, Александровка. Для обстрелов украинские силовики применяли реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» и «Град», артиллерию калибра 122 мм и 152 мм, минометы калибра 120 мм, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие.
Во вторник представительство ДНР в СЦКК сообщало о 36 обстрелах республики со стороны ВСУ за предыдущие сутки, в ходе которых было выпущено 295 боеприпасов.
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