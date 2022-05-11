РФ заинтересована, чтобы все мирные жители покинули зоны спецоперации на Украине — Лавров

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия заинтересована в том, чтобы все мирные жители покинули зоны проведения спецоперации на Украине. Об этом заявил в среду министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Омана Бадром бен Хамадом бен Хамудом аль-Бусаиди.

«Мы продолжаем открывать гуманитарные коридоры, по ним продолжают приходить люди, мы заинтересованы, чтобы все гражданские покинули эти зоны [проведения спецоперации РФ]», — сказал он.