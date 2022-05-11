Папа Римский принял жен бойцов «Азова»
16:00 11.05.2022 Источник: Газета.Ru
Жены двух членов украинского нацбатальона «Азов» (против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело) встретились с папой Римским Франциском в Ватикане, пишет Corriere della Sera. По информации издания, речь идет о супругах Дениса Прокопенко и Арсения Федосюка, в рамках мероприятия они передали понтифику несколько писем и фотографий.
Как отмечается, жены бойцов в том числе отдали папе Римскому послание главы Украинской православной церкви (УПЦ) Онуфрия, в котором митрополит Киевский и всея Украины призвал к освобождению нацбата «Азов» с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе. Супруги Прокопенко и Федосюка обратились к понтифику с просьбой оказать содействие в эвакуации их мужей и других членов батальона.
«Мы попросили Папу приехать на Украину и поговорить с [президентом России Владимиром] Путиным», — заявила жена Арсения Федосюка Юлия.
Ранее в ДНР заявили, что на «Азовстали» в Мариуполе могут находиться иностранные старшие офицеры. Газета.Ru
НОВОСТИ
- 16:32 11.05.2022
- МО РФ располагает данными об экспериментах США над пациентами психбольницы под Харьковом
- 16:12 11.05.2022
- Земан разрешил 103 чешским гражданам присоединиться к ВС Украины
- 16:02 11.05.2022
- Студенты узнали о карьерных и образовательных возможностях Сбера
- 15:32 11.05.2022
- Украинский беспилотник сбит в приграничной зоне, сообщил губернатор Курской области
- 15:12 11.05.2022
- У РФ есть полное понимание, как ей дальше жить на фоне санкций Запада — Лавров
- 15:10 11.05.2022
- Андрей Воробьев рассказал о новых мерах для стабильного развития экономики Подмосковья
- 15:00 11.05.2022
- США пытаются вернуть вложенные в Украину средства, устраивая там голодомор — Володин
- 14:32 11.05.2022
- Путин не планирует вводить военное положение в РФ на фоне спецоперации на Украине — Песков
- 14:12 11.05.2022
- Госдеп США поставил задачу дискредитировать спецоперацию РФ на Украине — СВР
- 14:00 11.05.2022
- Турция и Казахстан будут совместно собирать беспилотники — СМИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать