Студенты узнали о карьерных и образовательных возможностях Сбера
16:02 11.05.2022
Сбер организовал в кампусе Корпоративного университета встречу 100 лучших студентов своих образовательных программ, которые реализуются по всей стране совместно с вузами-партнерами. Мероприятие включало в себя как образовательную, так и развлекательную программы.
Студентам рассказали об актуальных карьерных возможностях Сбера для молодежи, а также познакомили с лидерами команд SberData, SberCloud, Управления исследований и инноваций, Центра корпоративного моделирования и СберАвтоТеха. Ребята также получили возможность принять участие в экспресс-диагностике soft-skills и мотивации их развития, а также стать участниками спортивной эстафеты и других развлекательных мероприятий.
В этом году Сбер предлагает получить востребованную специальность по 30 совместным программам бакалавриата и магистратуры с вузами-партнерами в разных городах страны. Программы предлагают лидеры российской высшей ИТ-школы: МГУ, МФТИ, ИТМО, НИУ ВШЭ, ДВФУ и т. д. Среди специализаций – «Программное обеспечение вычислительных сетей», «Финансовые технологии и анализ данных», «Информационная безопасность» и т. д. Сегодня по совместным программам Сбера обучается более 1,3 тыс. студентов по всей стране.
О программах обучения и условиях поступления можно узнать на сайте.
«Мы рады предоставлять ребятам со всей страны возможность познакомиться друг с другом и пообщаться с представителями бизнеса экосистемы и уже на этапе учебы в вузе планировать свое карьерное развитие», – сказал управляющий директор, руководитель дирекции академических партнёрств Сбербанка Андрей Очеретный.
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