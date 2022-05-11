Земан разрешил 103 чешским гражданам присоединиться к ВС Украины

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Чехии Милош Земан разрешил 103 гражданам республики присоединиться к ВС Украины. Об этом в среду сообщило информационное агентство ЧТК со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Подпись под документом, согласно которому Земан разрешил 103 гражданам службу в ВС Украины, также должен поставить премьер-министр республики Петр Фиала. Чешское законодательство запрещает гражданам без согласия главы государства службу в военных или полувоенных иностранных подразделениях. Данное требование распространяется также на иностранцев, имеющих вид на жительство в республике.