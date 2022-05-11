0
0
28
НОВОСТИ

Земан разрешил 103 чешским гражданам присоединиться к ВС Украины

16:12 11.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Чехии Милош Земан разрешил 103 гражданам республики присоединиться к ВС Украины. Об этом в среду сообщило информационное агентство ЧТК со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Подпись под документом, согласно которому Земан разрешил 103 гражданам службу в ВС Украины, также должен поставить премьер-министр республики Петр Фиала. Чешское законодательство запрещает гражданам без согласия главы государства службу в военных или полувоенных иностранных подразделениях. Данное требование распространяется также на иностранцев, имеющих вид на жительство в республике.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:32 11.05.2022
МО РФ располагает данными об экспериментах США над пациентами психбольницы под Харьковом
0
54
16:02 11.05.2022
Студенты узнали о карьерных и образовательных возможностях Сбера
0
99
16:00 11.05.2022
Папа Римский принял жен бойцов «Азова»
0
155
15:32 11.05.2022
Украинский беспилотник сбит в приграничной зоне, сообщил губернатор Курской области
0
143
15:12 11.05.2022
У РФ есть полное понимание, как ей дальше жить на фоне санкций Запада — Лавров
0
203
15:10 11.05.2022
Андрей Воробьев рассказал о новых мерах для стабильного развития экономики Подмосковья
0
165
15:00 11.05.2022
США пытаются вернуть вложенные в Украину средства, устраивая там голодомор — Володин
0
210
14:32 11.05.2022
Путин не планирует вводить военное положение в РФ на фоне спецоперации на Украине — Песков
0
245
14:12 11.05.2022
Госдеп США поставил задачу дискредитировать спецоперацию РФ на Украине — СВР
0
263
14:00 11.05.2022
Турция и Казахстан будут совместно собирать беспилотники — СМИ
0
271

Возврат к списку