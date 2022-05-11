Военно-биологические проекты на Украине, помимо США, реализуют Германия и Польша — МО РФ

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Германия и Польша реализуют свои военно-биологические проекты на территории Украины. Об этом заявил в среду начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов.

«Необходимо отметить, что не только США, но и ряд их союзников по блоку НАТО реализуют свои военно-биологические проекты на территории Украины. Руководством Германии было принято решение о начале реализации с 2013 года независимой от Вашингтона национальной программы по биобезопасности. <…> Новые документы раскрывают, что только в период с 2016 по 2019 год военными эпидемиологами из института микробиологии бундесвера было вывезено три с половиной тысячи проб сыворотки крови граждан, проживающих в 25 областях Украины», — сообщил он.

Кириллов заявил, что военную направленность исследований на территории страны подтверждает участие в них военных эпидемиологов бундесвера. «Привлечение подведомственных бундесверу учреждений подтверждает военную направленность проводимых в украинских лабораториях биологических исследований и ставит вопрос о целях, которые преследуют Вооруженные силы ФРГ, собирая биоматериалы граждан Украины», — пояснил он.

По словам Кириллова, с немецкой стороны в программе участвуют Институт микробиологии Вооруженных сил ФРГ, Институт Роберта Коха, Институт Леффлера и Институт тропической медицины имени Б. Нохта.

Начальник войск РХБЗ добавил, что полученные документы также свидетельствуют о вовлечении Польши в деятельность украинских биолабораторий. «Подтвержден факт участия польского института ветеринарной медицины в исследованиях, направленных на оценку эпидемиологических угроз и распространения вируса бешенства на территории Украины, — уточнил он. — Характерно, что указанные исследования проводились совместно с американским институтом „Бэттел“ — одним из ключевых подрядчиков Пентагона».

Кириллов сообщил и о документальных подтверждениях финансирования Польшей Львовского медицинского университета, в состав которого входит участник военно-биологических проектов США — институт эпидемиологии и гигиены. «Указанная организация с 2002 года реализует программу переподготовки специалистов, имеющих опыт работы с материалами и технологиями двойного назначения», — заявил он.