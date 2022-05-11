Историческое просвещение в начальных классах школ начнется с 1 сентября — Кравцов
17:40 11.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Историческое просвещение в первом классе начнется с 1 сентября, заявил журналистам глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
«Мы усилим историческое просвещение с 1 сентября следующего учебного года. Сам урок истории будет в том формате, в котором он происходит. С первого класса в рамках предметов „Окружающий мир“, „Основы [религиозных культур] и светской этики“ усилим историческую составляющую», — заявил Кравцов.
НОВОСТИ
- 17:12 11.05.2022
- Военно-биологические проекты на Украине, помимо США, реализуют Германия и Польша — МО РФ
- 17:00 11.05.2022
- РФ требует от Польши извинений в связи с нападением на российского посла в Варшаве — МИД
- 16:32 11.05.2022
- МО РФ располагает данными об экспериментах США над пациентами психбольницы под Харьковом
- 16:12 11.05.2022
- Земан разрешил 103 чешским гражданам присоединиться к ВС Украины
- 16:02 11.05.2022
- Студенты узнали о карьерных и образовательных возможностях Сбера
- 16:00 11.05.2022
- Папа Римский принял жен бойцов «Азова»
- 15:32 11.05.2022
- Украинский беспилотник сбит в приграничной зоне, сообщил губернатор Курской области
- 15:12 11.05.2022
- У РФ есть полное понимание, как ей дальше жить на фоне санкций Запада — Лавров
- 15:10 11.05.2022
- Андрей Воробьев рассказал о новых мерах для стабильного развития экономики Подмосковья
- 15:00 11.05.2022
- США пытаются вернуть вложенные в Украину средства, устраивая там голодомор — Володин
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать