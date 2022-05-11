Историческое просвещение в начальных классах школ начнется с 1 сентября — Кравцов

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Историческое просвещение в первом классе начнется с 1 сентября, заявил журналистам глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

«Мы усилим историческое просвещение с 1 сентября следующего учебного года. Сам урок истории будет в том формате, в котором он происходит. С первого класса в рамках предметов „Окружающий мир“, „Основы [религиозных культур] и светской этики“ усилим историческую составляющую», — заявил Кравцов.