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НОВОСТИ

Историческое просвещение в начальных классах школ начнется с 1 сентября — Кравцов

17:40 11.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Историческое просвещение в первом классе начнется с 1 сентября, заявил журналистам глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

«Мы усилим историческое просвещение с 1 сентября следующего учебного года. Сам урок истории будет в том формате, в котором он происходит. С первого класса в рамках предметов „Окружающий мир“, „Основы [религиозных культур] и светской этики“ усилим историческую составляющую», — заявил Кравцов.

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