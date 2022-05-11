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США указали Зеленскому о важности отчета об использовании американского оружия

18:45 11.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Должностные лица американской администрации подчеркнули в диалоге с президентом Украины Владимиром Зеленским и его окружением важность обеспечения того, чтобы передаваемые Киеву Западом оружие и военная техника не попадали не в те руки. С таким заверением выступил в среду министр обороны США Ллойд Остин.

«Подотчетность — это важный вопрос для всех нас. Как вы знаете, у нас сейчас нет людей „на земле“, так что это осложняет [контроль за судьбой передаваемых Киеву вооружений]», — сказал шеф Пентагона, выступая на слушаниях в комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США.

«Когда я встречался с президентом Зеленским и министром обороны [Украины Алексеем] Резниковым в Киеве примерно две недели назад, я подчеркнул важность подотчетности, и его (украинского лидера — прим. ТАСС) начальник Генштаба тоже принимал участие в той встрече, а также важность гарантирования того, что они отслеживают распределение нашей „чувствительной“ [военной] техники, которая развертывается [на Украине]», — заявил Остин.

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