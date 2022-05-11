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НОВОСТИ

Шеф Пентагона: Предстоящие недели будут иметь решающее значение для Украины

19:05 11.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство обороны США считает своей первоочередной задачей поставку Киеву необходимых ему вооружений и техники в связи с тем, что, по мнению Вашингтона, предстоящие недели будут иметь жизненно важное значение для Украины. Об этом заявил в среду глава американского военного ведомства Ллойд Остин.

«Нашей самой главной целью по-прежнему является предоставление Украине [военных] возможностей, в которых они сейчас больше всего нуждаются <…>, предстоящие недели будут иметь решающее значение для Украины», — отметил он, выступая на слушаниях в комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США.

Шеф Пентагона подтвердил, что уже на следующей неделе у администрации США закончатся средства на оказание военной помощи Украине, которые еще в марте выделили законодатели.

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