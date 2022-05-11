В Пентагоне считают, что что Россия не хочет сражаться с НАТО
19:30 11.05.2022 Источник: Интерфакс
"Моя точка зрения состоит в том, что Россия не хочет сражаться с НАТО и ее силами в 1,9 млн солдат", - приводит газета Stars and Stripes слова Остина со слушаний в палате представителей конгресса США.
Остин отметил, что, если такое столкновение между РФ и НАТО произошло бы, то быстро переросло бы в "иной тип схватки, который никто не желает увидеть".
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