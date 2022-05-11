Россия ввела санкции против владельца польского участка газопровода "Ямал - Европа"
20:10 11.05.2022 Источник: Интерфакс
В отношении данных лиц запрещены любые сделки. В том числе отдельно проговаривается запрет на заход в порты РФ, платежи и операции с ценными бумагами.
Министерство финансов РФ наделено полномочиями на предоставление временных разрешений на проведение отдельных операций с лицами, находящимися под санкциями.
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