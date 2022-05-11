Россия ввела санкции против владельца польского участка газопровода "Ямал - Европа"

20:10 Источник: Интерфакс

Российская Федерация ввела блокирующие санкции в отношении польской компании EuRoPol GAZ S.A. - это владелец польского участка газопровода "Ямал-Европа". Постановление правительства РФ N 851 от 11 мая размещено Официальном интернет-портале правовой информации.

В отношении данных лиц запрещены любые сделки. В том числе отдельно проговаривается запрет на заход в порты РФ, платежи и операции с ценными бумагами.

Министерство финансов РФ наделено полномочиями на предоставление временных разрешений на проведение отдельных операций с лицами, находящимися под санкциями.