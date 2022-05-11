Отношения между астронавтами и космонавтами на МКС не изменились в связи с событиями на Украине - NASA

20:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Отношения между американскими и российскими экипажами на Международной космической станции (МКС) нисколько не изменились из-за ситуации вокруг Украины, все, кто находится на станции, нацелены на продуктивную работу и совместные усилия по поддержанию ее работоспособности. Об этом заявил в среду вернувшийся с МКС на прошлой неделе астронавт NASA Томас Маршберн.

«Что касается международных отношений, они совершенно не изменились. У нас более чем 40-летняя история отношений с нашими партнерами, в том числе с российскими коллегами», — сказал он на пресс-конференции по случаю возвращения на Землю экипажа миссии Crew-3, в состав которой помимо Маршберна входили Раджа Чари, Кайла Бэррон и представитель Европейского космического агентства Маттиас Маурер.

Маршберн отметил, что за проведенные на МКС полгода работа со всеми коллегами была для Crew-3 «не только продуктивной, но и приятной». «Мы проделали много хорошей работы, обслуживали МКС и поддерживали ее работоспособность», — резюмировал он.