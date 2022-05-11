Отношения между астронавтами и космонавтами на МКС не изменились в связи с событиями на Украине - NASA
20:20 11.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Что касается международных отношений, они совершенно не изменились. У нас более чем 40-летняя история отношений с нашими партнерами, в том числе с российскими коллегами», — сказал он на пресс-конференции по случаю возвращения на Землю экипажа миссии Crew-3, в состав которой помимо Маршберна входили Раджа Чари, Кайла Бэррон и представитель Европейского космического агентства Маттиас Маурер.
Маршберн отметил, что за проведенные на МКС полгода работа со всеми коллегами была для Crew-3 «не только продуктивной, но и приятной». «Мы проделали много хорошей работы, обслуживали МКС и поддерживали ее работоспособность», — резюмировал он.
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