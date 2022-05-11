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ПОсле обсьоела со стороны Украины частично разрушен жилой дом в Белгородской области

21:00 11.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Частичное разрушение одного жилого дома произошло в результате обстрела села Солохи в приграничном районе Белгородской области. Задымление происходит за пределами населенного пункта, сообщил в среду губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

В среду вечером после обстрела села Солохи со стороны Украины в соцсетях появились фотографии с задымлением на месте инцидента.

«Есть частичное разрушение одного жилого дома. Основное задымление происходит из-за камыша, растущего за пределами населенного пункта», — сообщил Гладков.

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