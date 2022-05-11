ПОсле обсьоела со стороны Украины частично разрушен жилой дом в Белгородской области
21:00 11.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
В среду вечером после обстрела села Солохи со стороны Украины в соцсетях появились фотографии с задымлением на месте инцидента.
«Есть частичное разрушение одного жилого дома. Основное задымление происходит из-за камыша, растущего за пределами населенного пункта», — сообщил Гладков.
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