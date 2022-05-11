В Центробанке считают, что основные санкции против России продлятся до 2024 года
21:49 11.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Банк России исходит из того, что уже введенные санкции и ограничения на экспорт российских товаров и импорт в Россию (включая решения, принятые отдельными компаниями) сохранятся на всем прогнозном горизонте. Общая неопределенность и ограничения на российский экспорт, скорее всего, будут влиять на мировые товарные рынки и удерживать цены на повышенном уровне», — говорится в материале ЦБ РФ.
Однако, как отмечает Банк России, основные товары российского экспорта будут продаваться с дисконтом, что окажет сдерживающее влияние на стоимостный объем экспорта товаров.
НОВОСТИ
- 22:35 11.05.2022
- Правительство РФ утвердило размер выплат волонтерам и командированным в Донбасс в случае ранения или смерти
- 21:00 11.05.2022
- После обстрела со стороны Украины частично разрушен жилой дом в Белгородской области
- 20:20 11.05.2022
- Отношения между астронавтами и космонавтами на МКС не изменились в связи с событиями на Украине - NASA
- 20:10 11.05.2022
- Россия ввела санкции против владельца польского участка газопровода "Ямал - Европа"
- 19:30 11.05.2022
- В Пентагоне считают, что что Россия не хочет сражаться с НАТО
- 19:05 11.05.2022
- Шеф Пентагона: Предстоящие недели будут иметь решающее значение для Украины
- 18:45 11.05.2022
- США указали Зеленскому о важности отчета об использовании американского оружия
- 17:40 11.05.2022
- Историческое просвещение в начальных классах школ начнется с 1 сентября — Кравцов
- 17:12 11.05.2022
- Военно-биологические проекты на Украине, помимо США, реализуют Германия и Польша — МО РФ
- 17:00 11.05.2022
- РФ требует от Польши извинений в связи с нападением на российского посла в Варшаве — МИД
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать