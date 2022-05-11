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НОВОСТИ

В Центробанке считают, что основные санкции против России продлятся до 2024 года

21:49 11.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Банк России считает, что введенные санкции и ограничения на экспорт российских товаров и импорт в Россию сохранятся на всем прогнозном горизонте до 2024 года, следует из доклада регулятора.

«Банк России исходит из того, что уже введенные санкции и ограничения на экспорт российских товаров и импорт в Россию (включая решения, принятые отдельными компаниями) сохранятся на всем прогнозном горизонте. Общая неопределенность и ограничения на российский экспорт, скорее всего, будут влиять на мировые товарные рынки и удерживать цены на повышенном уровне», — говорится в материале ЦБ РФ.

Однако, как отмечает Банк России, основные товары российского экспорта будут продаваться с дисконтом, что окажет сдерживающее влияние на стоимостный объем экспорта товаров.

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