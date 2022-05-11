Правительство РФ утвердило размер выплат волонтерам и командированным в Донбасс в случае ранения или смерти
22:35 11.05.2022
Согласно президентским указам, в случае гибели волонтеров или лиц, командированных для выполнения задач на территориях ДНР и ЛНР, членам их семей осуществляется единовременная выплата в размере 5 млн руб., а волонтерам и лицам, получившим ранения при выполнении задач на территориях ДНР и ЛНР, полагается единовременная выплата в размере 3 млн руб.
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