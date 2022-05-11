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НОВОСТИ

Правительство РФ утвердило размер выплат волонтерам и командированным в Донбасс в случае ранения или смерти

22:35 11.05.2022

Правительство РФ утвердило правила назначения и осуществления единовременных выплат в 5 млн и 3 млн рублей в случае, соответственно, гибели или ранения волонтеров в Донбассе, а также госслужащих и сотрудников других учреждений, командированных на территории Донецкой и Луганской народных республик. Документ опубликован в среду на официальном портале правовой информации.

Согласно президентским указам, в случае гибели волонтеров или лиц, командированных для выполнения задач на территориях ДНР и ЛНР, членам их семей осуществляется единовременная выплата в размере 5 млн руб., а волонтерам и лицам, получившим ранения при выполнении задач на территориях ДНР и ЛНР, полагается единовременная выплата в размере 3 млн руб.

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