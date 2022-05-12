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Число пострадавших при обстреле белгородского села выросло до 7 человек — губернатор

09:00 12.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Семь человек пострадали в результате обстрела украинской стороной в среду села Солохи в Белгородской области. Об этом сообщил в четверг утром губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«Семь раненых, поздно ночью привезли еще одного пострадавшего. Всем оказывается квалифицированная медицинская помощь, лекарственные препараты есть в полном объеме. Один человек погиб. Всем пострадавшим и семье погибшего окажем материальную помощь», — сообщил Гладков.

Глава региона добавил, что два его заместителя — Константин Полежаев и Владимир Базаров — выехали на место с целью оценить масштабы повреждения жилых построек и приступить к их восстановлению. «Нарушенное газоснабжение в селе уже восстановили. Жителей не оставим в беде», — добавил он.

В среду село Солохи Белгородского района было обстреляно со стороны Украины, предварительно, частично разрушен один жилой дом. Также сообщалось о задымлении за пределами населенного пункта из-за горения камыша. Как отметил глава региона, по предварительным данным, в результате обстрела пострадали шесть человек, один погиб. Среди раненых — 14-летний подросток, медики оказывают ему необходимую помощь в областной больнице. Также он сообщал, что жителей села Солохи вывезут в безопасное место. Белгородский район расположен на юго-западе Белгородской области, граничит с Дергачевским и Харьковским районами Харьковской области Украины. Расстояние от села Солохи до границы составляет около 11 км.

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