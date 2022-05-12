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Драги считает, что ФРГ уже заплатила России за газ рублями

09:32 12.05.2022 Источник: РБК

Германия, которая является крупнейшим импортером российского газа, уже оплатила поставки топлива рублями, заявил премьер-министр Италии Марио Драги, передает Bloomberg.

«На самом деле доказательства, которые мы видели вчера, я думаю, [показывают], что крупнейший импортер газа в Германии уже заплатил в рублях», — сказал Драги, отметив, что большинство потребителей российского газа уже открыли счета в рублях в Газпромбанке.  РБК

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