Драги считает, что ФРГ уже заплатила России за газ рублями

09:32 Источник: РБК

Германия, которая является крупнейшим импортером российского газа, уже оплатила поставки топлива рублями, заявил премьер-министр Италии Марио Драги, передает Bloomberg.

«На самом деле доказательства, которые мы видели вчера, я думаю, [показывают], что крупнейший импортер газа в Германии уже заплатил в рублях», — сказал Драги, отметив, что большинство потребителей российского газа уже открыли счета в рублях в Газпромбанке. РБК